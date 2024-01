Waste Plastic Upcycling AS Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse der Wpu - Waste Plastic Upcycling A- Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,85 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,08 EUR, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer kürzeren Analyseperiode von 50 Handelstagen beträgt der gleitende Durchschnitt 3,12 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-1,28 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Wpu - Waste Plastic Upcycling A- Aktie anhand der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um die Wpu - Waste Plastic Upcycling A- Aktie diskutiert. Daher wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Eine Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien der letzten vier Wochen zeigt keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Wpu - Waste Plastic Upcycling A- Aktie einen Wert von 69,05 für den RSI7 und 44,35 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.