Waste Plastic Upcycling AS Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Wpu - Waste Plastic Upcycling A- liegt bei 92,86, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 77, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 3,92 EUR für die Wpu - Waste Plastic Upcycling A--Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,06 EUR, was einem Unterschied von -47,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen mit Werten von 2,91 EUR bzw. 29,21 Prozent einen negativen Trend und führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Wpu - Waste Plastic Upcycling A- besonders negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigen die Diskussionen der Anleger keine signifikante Veränderung im Vergleich zum normalen Niveau, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating resultiert. Insgesamt erhält die Wpu - Waste Plastic Upcycling A--Aktie daher ein "Neutral"-Rating.