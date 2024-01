Waste Management löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Waste Management derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 164,37 USD, während der Kurs der Aktie bei 179,1 USD liegt, was einer Überperformance von +8,96 Prozent entspricht. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 170,64 USD, was einer Abweichung von +4,96 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Waste Management in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,55 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 7,41 Prozent, was eine Outperformance von +8,14 Prozent für Waste Management bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 148,92 Prozent hatte, lag Waste Management um 133,36 Prozent darunter. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Waste Management liegt der RSI7 aktuell bei 23,39 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Waste Management-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Waste Management besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen vorherrschten und an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind jedoch vor allem positive Themen zu beobachten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.