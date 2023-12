Waste Management Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Analyse der Aktienkurse von Waste Management ergab gemischte Bewertungen aufgrund verschiedener Faktoren. Die Stimmung rund um das Unternehmen war größtenteils negativ, wie aus der Betrachtung der sozialen Plattformen hervorging. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend negativ. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung. Allerdings ergab die Analyse von Handelssignalen eine positive Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

Die technische Analyse der Waste Management-Aktie ergab unterschiedliche Bewertungen basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs, was zu einer Bewertung als "Gut" führte. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergab sich jedoch nur eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Waste Management im Vergleich zur Branche unterbewertet ist, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate waren gemischt, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Allerdings zeigt die jüngste Analyse eine "Neutral"-Empfehlung, basierend auf einer prognostizierten Abwärtsentwicklung des Wertpapiers.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Waste Management, mit verschiedenen Einschätzungen aufgrund von Stimmung, technischer Analyse, fundamentaler Bewertung und Analystenmeinungen.