Waste Management Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Waste Management-Aktie stattgefunden. Davon wurden 5 Bewertungen als "Gut" eingestuft, 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Waste Management-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Waste Management. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 177 USD, was einem Abwärtspotential von -1,45 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 179,61 USD. Daher lautet die Empfehlung "Neutral" für das Wertpapier.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Waste Management-Aktie bei 164,49 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 179,61 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "+9,19 Prozent" im Vergleich zum GD200, was als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 171,09 USD, was einer Distanz von +4,98 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors lässt sich feststellen, dass die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung im langfristigen Kontext betrachtet werden können. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Waste Management in diesem Bereich.

Auch die Stimmung der Anleger beeinflusst die Aktienkurse. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung überwiegend negativ war, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung in dieser Hinsicht. Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt, dass zwei berechnete Signale "Gut" sind und keines "Schlecht", was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Waste Management hinsichtlich der Stimmung.