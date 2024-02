Waste Management Aktie: Pleite oder Chance?

Die aktuelle Dividendenpolitik von Waste Management weist im Vergleich zur Branche der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies eine niedrigere Ausschüttung auf. Mit 1,58 % liegt sie 3,62 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,19 %. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Waste Management wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass sich die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien verbessert hat. Bei der Diskussion über das Unternehmen wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält Waste Management in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine Bewertung von "Gut".

Fundamental betrachtet weist Waste Management ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,41 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,43 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Waste Management in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,28 %, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -4,22 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,5 % für Waste Management im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich liegt die Rendite jedoch 208,64 % unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.