Waste Management Aktie: Neue Entwicklungen sorgen für Aufregung am Markt!

In einem Monat wird das in Houston, USA, ansässige Unternehmen Waste Management seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Waste Management Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 30 Tage, bis das Waste Management Unternehmen, das derzeit eine Marktkapitalisierung von 64,78 Mrd. EUR hat, seine Quartalszahlen bekannt gibt. [...] Hier weiterlesen