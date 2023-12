Waste Management Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Die Aktie der Waste Management wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 5 "Gut"-, 5 "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertungen. Im zurückliegenden Monat wurden keine positiven und eine neutrale Empfehlung ausgesprochen. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel eingestuft. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 177 USD, was einer Erwartung von 0,12 Prozent entspricht und somit einer "Neutral"-Einstufung.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Waste Management ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,95 niedriger ist. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist die Waste Management-Aktie eine Dividendenrendite von 1,74 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zur Waste Management-Aktie. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zudem wurden neun Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt, davon neun positive und keine negativen Signale, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Waste Management aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.