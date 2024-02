Waste Connections Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten zwölf Monaten hat Waste Connections insgesamt drei Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmenswertes ist "Gut", bestehend aus zwei "Gut"-, einer "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Meinung. Kurzfristig betrachtet sind innerhalb eines Monats eine "Gut"- und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben worden, sodass die Aktie zuletzt als "Gut" bewertet wird.

Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 165,17 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -27,49 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin. Insgesamt erhält Waste Connections daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Bei der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 191,28 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (227,78 CAD) um +19,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage wird ein "Gut"-Wert ermittelt, da der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 206,9 CAD liegt, was einer Abweichung von +10,09 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Betrachtet man die Aktienkurse im Branchenvergleich, so hat Waste Connections im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,5 Prozent erzielt. Dies liegt 1,58 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (2,92 Prozent) und 0,66 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (5,16 Prozent). Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit sechs Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und sieben Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war dagegen verstärkt positive Kommunikation über das Unternehmen zu beobachten, wodurch die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.