Waste Connections Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Waste Connections-Aktie ergibt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 186,46 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 194,59 CAD weicht davon um +4,36 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (185,47 CAD) liegt der letzte Schlusskurs mit +4,92 Prozent Abweichung nahe am gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Waste Connections-Aktie eine Rendite von 4,5 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,41 Prozent, und auch hier liegt Waste Connections mit 1,09 Prozent darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Waste Connections waren in den letzten Wochen positiv. Die Aktie erhielt daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die steigende Aufmerksamkeit und häufige Diskussionen über die Aktie deuten darauf hin, dass sie derzeit stark im Fokus der Anleger steht.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich eine Ausprägung von 36,45 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 35,68 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält die Waste Connections-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Branchenvergleich Aktienkurs und dem Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.