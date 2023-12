Waste Connections Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse von Waste Connections auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Themen in den letzten zwei Tagen, was zu einer schlechten Bewertung führte. Allerdings deuteten Handelssignale auf eine gute Bewertung hin, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führte.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Waste Connections in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führte. Die zunehmende Diskussion und Aufmerksamkeit für das Unternehmen führten ebenfalls zu einem positiven Rating.

Analysten schätzen Waste Connections langfristig als gutes Investment ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 3 gute und 1 neutrale Bewertung. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 154,13 CAD, was einer Erwartung von -20,8 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Waste Connections zeigte eine neutrale Bewertung sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Dies führte insgesamt zu einer neutralen Gesamteinstufung der Aktie.