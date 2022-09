Wasserstoffauto fährt mit 150 l Tank 4.000 km weit

Wiener Neustadt, Hannover, Zürich (ots) -Details beim 1. DACH-Wasserstoffsymposium am 29.9.2022 an der HTL Wiener NeustadtDurch den Einsatz neuester Forschungsergebnisse der ESA konnten H2-Speicher entwickelt werden, die wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Speichern aufweisen. So arbeiten diese nur im Niedrigdruckbereich bei 15 bar, haben aber eine sehr große Energiedichte von 6,9 kWh/l, eine Lebensdauer von 30 Jahren und schaffen 20.000 Ladezyklen.Das Symposium findet in Präsenz und online statt. Programmdownload: www.htlwrn.ac.atPressekontakt:Prof. DI Gerald SticklerDACH-Gesellschaft für WasserstoffHTL Wiener Neustadtwww.htlwrn.ac.atTel.: +43 676 5134568Original-Content von: Energieplattform NÖ-SÜD/Schneebergland, übermittelt durch news aktuell