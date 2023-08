Wasserstoffaktien: Plug Power weiterhin im Minus, die Anleger werden vertröstet, aber ITM Power trotzt dem Trend

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Wasserstoffaktien sind definitiv ein Langzeitinvestment. Erwartungen an kurzfristige Gewinne könnten kaum unbegründeter sein. Selbst die Marktführer befinden sich weiterhin in den roten Zahlen und hoffen auf langfristigen Return on Investment. Niemand erwartet, dass dieser Punkt innerhalb dieses Jahrzehnts erreicht wird.

Dennoch liefern diese Unternehmen Anreize für aktuelle Investitionen. Sie locken mit Projekten und Einrichtungen, die in naher Zukunft rentabel werden sollen – eine Möglichkeit zur Demonstration der Wirtschaftlichkeit von Wasserstofftechnologien. Doch auch hier gibt es immer wieder Rückschläge, wie das jüngste Beispiel des Unternehmens Plug Power zeigt.

Plug Power: Enttäuschende Quartalszahlen

Vor wenigen Tagen präsentierte Plug Power seine Quartalsberichte. Obwohl...