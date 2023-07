Wasserstoffaktien: Nel ASA, Plug Power und andere – Die Spannung steigt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Obwohl der Hype um Wasserstoff bisher nicht in Aktienwerten umgesetzt werden konnte, bleibt das Interesse an Unternehmen wie Nel ASA und Plug Power hoch. Insbesondere wenn, wie diese Woche, ein großer Akteur seine Quartalszahlen enthüllt. In unserem heutigen Newsletter “Wasserstoff-Briefing” berichten wir zudem über die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen der H2-Industrie und der EU.

Die Berichtssaison nimmt gerade erst Fahrt auf – auch für den Wasserstoff-Sektor. So präsentiert das Schwergewicht des Sektors, Nel ASA, morgen Dienstag, dem 18. Juli die neuesten Quartalszahlen bzw. den Halbjahresbericht.

Nel ASA vor spannendem Quartalsbericht

In diesen Tagen wird daher besonders viel Aufmerksamkeit auf Nachrichten und Analyseneinschätzungen rund um Nel ASA gerichtet. Dies zeigte sich Ende...