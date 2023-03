Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Systeme: SFC Energy schlägt Nel Asa und Plug Power

Liebe Leserinnen und Leser,

am Montag konnte die Aktie von SFC Energy weitere gut 5 % aufsatteln. Das Unternehmen hat damit einen Sprung gemacht, der weit über das hinausgeht, was Nel Asa oder Plug Power derzeit schaffen. Der neue Trend hat durchaus einen wirtschaftlichen Hintergrund.

SFC Energy: Auftrag aus Indien

SFC Energy schaffte es nun, einen neuen Auftrag aus Indien an Land zu ziehen. Das Verteidigungsministerium des Subkontinents vergab einen Auftrag über tragbare Brennstoffzellensysteme an SFC Energy sowie deren Partner FC TecNrgy. Die Unternehmen sollen 450 mobile Methanol-Brennstoffzellensysteme liefern. Dies soll einen Auftragswert von über 16 Millionen Euro umfassen, so SFC Energy am heutigen Montag. Dabei sollen die Brennstoffzellen-Systeme im Zeitraum von einem Jahr ausgeliefert werden. Wartung wie Reparatur...