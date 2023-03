Wiener Neustadt (ots) -2. D-A-CH-Wasserstoffsymposium am 23. März an der HTL Wiener NeustadtInnerhalb eines halben Jahres findet bereits zum 2. Mal das deutsch-österreichisch-schweizerische Wasserstoffsymposium an der HTL Wiener Neustadt statt. Die Veranstalter HTL und DACH-Gesellschaft für Wasserstoff beweisen dadurch ihr Engagement, die Energiewende mitzugestaltenDas Symposium soll Antworten auf folgende Fragen liefern:- Was kann grüner Wasserstoff zur Energiewende beitragen?- Wie kann man grünen Wasserstoff gewinnen, speichern und verteilen?- Welche Anwendungen gibt es im Bereich Wohnen und Gewerbeimmobilien- Kann Wasserstoff ein Hoffnungsträger für den Verkehr sein?- Welche Aus- und Weiterbildung wird benötigt?Das Symposium ist kostenlos und wird auch online übertragen.Programm und Details unter Energietag-Wasserstoffsymposium Programm (https://www.ots.at/redirect/htlwrn)Pressekontakt:Prof. DI Gerald SticklerD-A-CH-Gesellschaft für WasserstoffDr. Eckener-Gasse 2, A-2700 Wiener NeustadtTel.: +43 676 513 4568www.dachgwa.euOriginal-Content von: Höhere technische Bundes-, Lehr- und Versuchsanstalt Wr. Neustadt, übermittelt durch news aktuell