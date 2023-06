Wasserstoff-Unternehmen: Ballard Power steigt deutlich an, Plug Power macht Fortschritte und Europas Markt scheint träge zu sein.

Liebe Leserinnen und Leser,

die rasante Entwicklung im Bereich der Wasserstoff-Aktien ist ein ständiges Auf und Ab. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die aktuelle Situation von Unternehmen wie Ballard Power, Plug Power und Nel ASA.

Ballard Power begeistert Anleger

Nach einer Phase enttäuschender Kurse sorgt das Unternehmen Ballard Power für Aufsehen in den Märkten. Die Verantwortlichen kündigen bedeutende Fortschritte in der Produktion an: Mit einer neuen Generation von Graphit-Bipolarplatten soll das Plattenmaterial wesentlich reduziert werden, während gleichzeitig Stacks mit höherer Leistungsdichte möglich werden. Dies lässt eine gesteigerte Produktion bei sinkenden Kosten erwarten – Musik in den Ohren der Anleger. Die Aktie reagiert prompt: Am Montag steigt sie um über 8 %, am Dienstag geht es weiter...