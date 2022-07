Wasserstoff-Hot Stocks: Nel Asa – Wahnsinn an der Nasdaq!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Liebe Leser, die Kurse der Wasserstoff-Werte haben auch am Montag an den Börsen eine große Überraschung hingelegt. Die Notierungen von Nel Asa sind um ganze 2 % nach oben gerutscht. Die Aktie konnte mit den Gewinnen an der Nasdaq inzwischen einen neuen runden Bestwert einnehmen. In den letzten Handelsminuten ging es sogar um etwa 4 % nach oben. Damit ist… Hier weiterlesen