Wasserstoff-Flugzeuge – mit gutem Gewissen in den Urlaub

Liebe Anleger,

Viele Menschen haben inzwischen im Freundeskreis Bekannte, die aus ökologischen Gründen auf das Fliegen verzichten. Zwar ist es mit Blick auf den geringen Emissions-Anteil (3%) am Gesamtvolumen streitbar, ob es nicht wichtigere Stellschrauben gibt, aber da Sparen bekannterweise im Kleinen anfängt, sind auch beim Fliegen klimaneutrale Lösungen klar zu bevorzugen.

Wer guten Gewissens in den Urlaub fliegen möchte, der kann vielleicht schon in wenigen Jahren in ein Wasserstoff-Flugzeug einsteigen. Das Stuttgarter Start-up H2Fly plant, bis 2029 ein emissionsloses Wasserstoff-Flugzeug auf den Markt zu bringen. Und dass dies nicht nur eine Spinnerei ist, hat das Unternehmen vorgestern bewiesen. Der erste bemannte Brennstoffzellenflug ist geglückt. Und anders als bei Otto Lilienthal war es auch nicht nur ein...