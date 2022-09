Wasserstoff-Aktien: Der nächste Börsenstar - Nel ASA oder Plug Power?

Liebe Leserin, lieber Leser, Wasserstoff-Aktien sind ein klassisches langfristiges Investment. Daher könnte es sich für Anleger durchaus lohnen auf Nel ASA, Plug Power und Co zu setzen. Denn obwohl Wasserstoff-Aktien aktuell schon mal bessere Zeiten hatten, sprechen mehrere Argumente für sie. Darauf und auf neue Entwicklungen in der Branche gehen wir im heutigen Newsletter Wasserstoff Briefing ein. Investitionen in Wasserstoff… Hier weiterlesen