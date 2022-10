Wasserstoff-Aktien: „Der heißeste Markt für Investitionen“ - Wo Nel ASA, Plug Power und Co profitieren

Liebe Leserin, lieber Leser, Wasserstoff-Aktien befinden sich derzeit in einer höchst angespannten Situation. Extreme Kursverläufe innerhalb weniger Tage und Stunden sind daher nicht selten. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinn sind Nel ASA, Plug Power und Co derzeit vor allem auf Impulse aus den USA angewiesen. Warum das so ist, lesen Sie im heutigen Newsletter Wasserstoff Briefing. Die… Hier weiterlesen