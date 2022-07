Wasserstoff-Aktien: Was für eine Nel Asa-Woche

Liebe Leser, die Wasserstoff-Welt dreht sich weiter: Die Nachrichten am Anfang der Woche waren bereits erstklassig. Aktuell jedoch ist der Wert der Nachricht noch nicht für alle Wasserstoff-Werte in der Wochenbilanz zu sehen. Konkret: Die Aktie von Nel Asa ist und bleibt am Ende der Woche die Nr. 1. Die Aktie von PowerCell Sweden wie auch der Titel von ITM… Hier weiterlesen