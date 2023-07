Wasserstoff-Aktien: Warum Nel ASA, Plug Power und ein bestimmtes Hindernis auf dem Vormarsch sind

Liebe Leserinnen und Leser,

Der jüngste Börsengang der Wasserstoff-Tochter von ThyssenKrupp, Nucera, hat das Interesse an Wasserstoff-Aktien wieder geweckt. Die Herausforderungen für Firmen wie Nel ASA und Plug Power werden wir heute im Newsletter Wasserstoff Briefing betrachten.

Im Gegensatz zu dem beliebten IT-Mantra KISS: Keep it short and simple – halten Sie es kurz und einfach, scheint die Förderpolitik der EU für sauberen Wasserstoff kompliziert und verwirrend zu sein. Dies führt zunehmend zur Unzufriedenheit in der H2-Industrie.

US-Finanzspritze für Nel ASA

Nach einer Durststrecke konnte das norwegische Unternehmen Nel ASA mit positiven Neuigkeiten aufwarten: Wie am letzten Samstag bekannt gegeben wurde, erhält die US-Niederlassung des Unternehmens weitere 5,60 Millionen Dollar vom US-amerikanischen...