Wasserstoff-Aktien: Warum Nel ASA, Plug Power und Co jetzt im Fokus stehen sollten!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Wasserstoff-Aktien, insbesondere die der Pure Player, erfahren momentan eine gewisse Abkühlung seitens der Anleger. Dies zeigt sich in den aktuellen Kursverläufen von Nel ASA, Plug Power und anderen. Dennoch bleibt die Dynamik im Wasserstoff-Sektor bestehen. Im heutigen Newsletter “Wasserstoff Briefing” liegt daher ein Fokus auf Elektrolyseuren.

“Only bad news are good news.” – Dieses Sprichwort trifft an der Börse nicht immer zu. In der Regel führen schlechte Nachrichten zu hektischer Aktivität und möglichen Aktienschwankungen. Gute Nachrichten hingegen müssen oft erst einen Stimmungstest bestehen.

Nel ASA: Fehlende Impulse

Keine News für das Börsenvolk ist allerdings auch keine Lösung. Die aktuelle Zurückhaltung bei relevanten Börsennachrichten von Nel ASA unterstützt weder deren Aktie...