Wasserstoff-Aktien: Rallye bei Nel Asa hält unverändert an!

Liebe Leser, Nel Asa scheint kaum noch aufzuhalten. Die Norweger haben nach dem Plus von 13 % am Vortag nun auch am Dienstag eine weitere Rallye realisiert. Die Kurse kletterten bis zu den Morgenstunden um deutliche 9,4 %. Die Notierungen sind damit im Verlauf der vergangenen fünf Handelstage um sage und schreibe gut 20 % geklettert. Die Aktie nimmt einen… Hier weiterlesen