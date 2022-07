Wasserstoff-Aktien: Nel Asa – was passiert da?

Liebe Leser, eine unglaubliche Entwicklung hat in den vergangenen Tagen erneut die Aktie von Nel Asa genommen. Noch am Dienstag sah es zunächst so aus, als würden die Norweger deutlich verlieren, nachdem sie zuvor in den vergangenen vier Wochen insgesamt sehr stark gewesen sind. Schnell konnte sich Nel Asa am Dienstag jedoch aus den größten Befürchtungen heraus lösen. Die Notierungen… Hier weiterlesen