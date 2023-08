Wasserstoff-Aktien: Nel ASA kämpft weiterhin, Plug Power zeigt Anzeichen einer Erholung, aber die Situation bleibt gemischt

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die Finanzmärkte starten etwas positiver in die frische Woche und der DAX verteidigt bisher erfolgreich sein Juli-Tief. Bei Wasserstoff-Aktien zeigt sich allerdings ein gemischtes Bild. Es sind keine wirklich neuen Trends im Sektor aufgetaucht. Stattdessen weisen die Schlagzeilen unterschiedliche Wege auf: Die “WirtschaftsWoche” reflektiert über den Sinn oder Unsinn von Wasserstoffimporten aus Kanada, während die Errichtung einer neuen Fabrik an der B91 durch lokale Bewohner weiterhin blockiert wird.

So vielversprechend wie die Zukunft des Wasserkraftsektors theoretisch auch sein mag, so oft werden Unternehmen und Investoren leider Steine in den Weg gelegt. Was bleibt, sind teilweise große Bedenken gegenüber aktuellen Plänen. Wenn Plug Power solche gerne mal verschiebt, verbessert...