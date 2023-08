Wasserstoff-Aktien: Nel ASA hält weiter an Rückgang, auch Plug Power bleibt nicht stabil und der Sektor befindet sich erneut im Minus

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Energiequelle Wasserstoff scheint bisher in der Praxis zu sputtern, obwohl sie theoretisch eine potente Option ist. Es gibt zwar viele attraktive Zukunftsvisionen, in denen alle Energie- und Umweltprobleme gelöst sind, aber die Realität sieht oft anders aus. Grüner Wasserstoff ist derzeit nur in homöopathischen Mengen verfügbar und somit meist zu teuer für den wirtschaftlichen Einsatz.

Beispielhaft dafür war kürzlich die Erfahrung mit Wasserstoffzügen. Viele Unternehmen und politische Aktivisten hatten große Hoffnungen auf diese gesetzt. Doch trotz des Einsatzes von Wasserstoffzügen in Bremervörde seit einem Jahr zeigt das Projekt kein glorreiches Ergebnis.

Melancholien bei grünem Treibstoff

Trotz erfolgreicher Transporte auf nicht-elektrifizierten Strecken durch diese Züge stellte sich...