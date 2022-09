Wasserstoff-Aktien: Nel ASA, Plug Power und Co – Dunkle Wolken!

Liebe Leserin, lieber Leser, Wasserstoff-Aktien sind die Lieblinge der Anleger. So formulieren es Finanzmedien immer wieder. Das liege an den unglaublichen Höhenflügen von Nel ASA, Plug Power und Co in der jüngeren Vergangenheit. Doch die Dynamik im Wasserstoff-Sektor nimmt zu. Daher geht es auch im heutigen Newsletter Wasserstoff Briefing vor allem um den Markt für Elektrolyseure. Doch zunächst zur guten… Hier weiterlesen