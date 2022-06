Wasserstoff-Aktien: NEL ASA - 40 Millionen Verlust?

Die NEL-ASA-Aktie notierte in der vergangenen Handelswoche zwar recht brenzlig an einer wesentlichen Unterstützung. Doch noch konnte sich der Wert stabil halten - selbst eine starke Erholung von immerhin 6 Prozent stand am Freitag, dem letzten Handelstag der Woche auf dem Kurszettel am Handelsplatz "tradegate". Dieses Momentum könnte sich natürlich noch fortsetzen. Die Frage bleibt lediglich, ob nicht derartige Erholungen… Hier weiterlesen