Wasserstoff-Aktien: Keine Neuigkeiten bei Plug Power und Nel ASA, aber der Wasserstoffsektor beeinflusst weiterhin die globale Industrie

Wahrscheinlich sind Ihnen die Möglichkeiten und Chancen im Bereich Wasserstoff bereits bekannt. Obwohl das Thema allgegenwärtig ist, hat es in der Praxis noch nicht den erhofften Durchbruch geschafft. Laut dem Versorger RWE liegt dies in Deutschland vor allem an den zu geringen Kapazitäten für grüne Energieproduktion, um grünen Wasserstoff im benötigten Umfang herzustellen.

Es wird jedoch erwartet, dass künftig Wasserstoff aus Regionen importiert wird, die über größere Wind- und Solarkapazitäten verfügen als Deutschland. So besteht in Niedersachsen Hoffnung auf eine Pipeline aus Dänemark, während deutsche Unternehmen auch in der Türkei daran arbeiten, Produktionskapazitäten aufzubauen.

Globales Potenzial von Wasserstoff

Das Thema erstreckt sich längst über den gesamten Globus und nicht jedes Land...