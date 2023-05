Wasserstoff-Aktien: Ist das Comeback von Nel ASA, Plug Power und Co im Anmarsch?

Liebe Leserinnen und Leser,

Wasserstoffaktien bleiben an der Börse im Fokus, da weltweit hohe Investitionen in Wasserstoffprojekte wie Nel ASA und Plug Power fließen. Allerdings gelten H2-Aktien als Wetten auf die Zukunft. In unserem heutigen Newsletter Wasserstoff-Briefing werden wir dies näher erläutern.

Es ist bekannt, dass Anleger von Wasserstoff-Aktien einen langen Atem benötigen. Insbesondere beim „Anleger-Liebling“ Nel ASA bleibt die Freude heute aus: Der Kursverlauf begann bereits am Morgen mit einem schnellen Absturz und dümpelt seitdem unentschlossen vor sich hin.

Nel ASA: Zu wenig Impulse für den Aktienkurs

Möglicherweise liegt dies an fehlenden relevanten Unternehmensnachrichten, welche bei Pure Playern normalerweise für Schwung sorgen würden. Im Gegensatz dazu kann Plug Power aktuell mit Neuigkeiten punkten.

Der...