Wasserstoff-Aktien im Fokus: Gibt es einen Silberstreifen am Horizont?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Am heutigen Tag wurde das IPO von ThyssenKrupp Nucera durchgeführt, wodurch ein bedeutender Teil der Wasserstoff-Tochter des Stahlkonzerns den Anlegern in die Hände gegeben wird. Am ersten Handelstag scheinen neue Großaktionäre Interesse am Titel zu finden, da der Kurs nach Norden steigt – und zwar mit beeindruckendem Tempo.

ThyssenKrupp gab erst am Mittwoch den endgültigen Ausgabepreis von 20 Euro bekannt. Heute Vormittag wurden die Anteile bereits für 20,80 Euro gehandelt, vorübergehend sogar für 21 Euro. Damit bildet die junge Aktie von Nucera eine erfreuliche Ausnahme auf dem Markt: Während andere Wasserstoff-Aktien stark unter Druck stehen.

Schwierige Zeiten für Nel ASA

Starke Arbeitsmarktdaten aus den USA haben jedoch heute Börsianer überrascht. Die Sorgen um Zinsbewegungen sind...