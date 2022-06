Wasserstoff-Aktien: Besser als Nel ASA und Plug Power

Liebe Leserin, lieber Leser, Wasserstoff-Aktien hinken dem Markt aktuell hinterher. Dieser Befund sollte alarmieren. Allerdings bezieht sich diese Analysten-Aussage vor allem auf die Pure Player unter den Wasserstoff-Aktien. Was Nel ASA und Plug Power derzeit das Leben schwer macht, erfahren Sie im heutigen Newsletter Wasserstoff Briefing. Außerdem sehen wir uns Ceres Power genauer an. Diese Analyse hat es in sich:… Hier weiterlesen