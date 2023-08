Wasserstoff-Aktien: Beeindruckende Kennzahlen von Nel ASA, Plug Power und anderen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Wasserstoffaktien wie Nel ASA, Plug Power und Co sollten eigentlich im Zuge der Energiewende mehr Vorteile ziehen. Weltweit werden Investitionen in sauberen Wasserstoff subventioniert, wie eine aktuelle Studie zeigt. Langfristig sollte sich dies für Anleger auszahlen, doch die Aktienmärkte reagieren oft spontan. Deshalb konzentrieren wir uns heute in unserem Newsletter Wasserstoff Briefing auf diese Thematik.

Für den “Anleger-Liebling” Nel ASA gab es zwar keinen Mega-Deal oder Auftragsbekanntgabe, jedoch hat die Meldung vom gestrigen Dienstag ihre Wirkung gezeigt – zumindest etwas. Ein Kollege schrieb: Die Aktie von Nel ASA konnte das Schlimmste abwenden.

Nel ASA: Rettung in letzter Sekunde

Damit ist natürlich das Absinken der Nel-ASA-Aktie auf Pennystock-Niveau gemeint. Momentan herrscht...