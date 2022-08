Wasserstoff-Aktien: Amazon ist erst der Anfang! – Wie Plug Power Nel ASA und Co pusht

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Liebe Leserin, lieber Leser, Wasserstoff-Aktien zünden ein Kursfeuerwerk. Dafür hat Plug Powers Mega-Deal mit Online-Riese Amazon gesorgt. Bereits das deutsch-kanadische Wasserstoff-Abkommen zu Beginn dieser Woche hat Nel ASA, Plug Power und Co Rückenwind beschert. Welche Wasserstoff-Aktien noch profitieren und was Plug Power plant, lesen Sie im heutigen Newsletter Wasserstoff Briefing Da wächst zusammen, was zusammengehört: Plug Power hat am gestrigen… Hier weiterlesen