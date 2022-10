Wasserstoff: 4 News zur Hexagon Purus-Aktie, ITM Power-Aktie, Cummins-Aktie und zu Quantron

Auch wenn derzeit viele Wasserstoff-Aktien fallen, setzt sich im Hintergrund der Sektoraufbau weiter fort. Er speist sich vor allem durch den Zwang aller Unternehmen, zukünftig den CO2-Ausstoß reduzieren zu müssen. Hinzu kommen hohe Fördersummen und steuerliche Vorteile, die den Sektor so lange begünstigen, bis er rentabel wirtschaftet und schließlich selbstständig weiterwächst.

Zuletzt gab es folgende Entwicklungen.

1. Hexagon Purus mit 9,7-Mio.-Euro-Auftrag

Das norwegische Unternehmen Hexagon Purus (WKN: A2QKGG) hat über seine deutsche Wystrach-Tochter einen Auftrag für Wasserstoff-Verteilsysteme im Wert von 9,7 Mio. Euro erhalten. Kunde ist ein „führender“ europäischer Produzent von grünem Wasserstoff.

„Wir erleben derzeit eine starke kommerzielle Dynamik in unserem Wasserstoff-Vertriebsgeschäft, nachdem die europäischen Behörden in jüngster Zeit darauf gedrängt haben, Emissionen zu reduzieren und die Energiesicherheit zu steigern“, so der stellvertretende Hexagon-Purus-Geschäftsführer Michael Kleschinski.

2. ITM Power und Linde entwickeln Wasserstoff-Machbarkeitsstudie

Der Bundesstaat Western Australia hat sich an ITM Power (WKN: A0B57L) und Linde (WKN: A2DSYC) gewandt, um ein Konzept zur Herstellung von Elektrolyseuren zu entwickeln. Dazu hat die westaustralische Regierung bei den Unternehmen eine Machbarkeitsstudie im Wert von umgerechnet etwa 288.265 Euro in Auftrag gegeben.

Western Australia will bis 2030 eine Wasserstoff-Erzeugungskapazität von bis zu 100 Gigawatt aufbauen.

„Wir freuen uns darauf, in Australien eng mit ITM Power und Linde Engineering zusammenzuarbeiten, um Western Australia bei der Herstellung von Komponenten für erneuerbaren Wasserstoff an die Landesspitze zu bringen“, so die Wasserstoff-Ministerin Alannah MacTiernan.

3. Cummins investiert in Wasserstoff-Elektrolyseur-Produktion

Cummins (WKN: 853121) plant in Fridley (Minnesota, USA) eine Elektrolyseur-Produktion mit einer Jahreskapazität von 500 Megawatt. Sie ist später auf 1 Gigawatt erweiterbar. Dabei nutzt der Konzern 89.000 Quadratmeter seines bestehenden Werks für den Bau seiner Hylyzer-500- und Hylyzer-5000-Elektrolyseure.

Cummins baut darüber hinaus in Belgien und Kanada die Elektrolyseur-Produktion aus und errichtet in China und Spanien zwei Werke mit einer Jahreskapazität von 500 Megawatt. Sie sind später ebenfalls auf ein Gigawatt erweiterbar.

4. Quantron mit Großbestellung

Das Gersthofener Unternehmen Quantron hat mit der amerikanischen TMP Logistics einen Rahmenvertrag zur Lieferung von bis zu 500 Wasserstoff-Lkws der Klasse acht unterzeichnet. Ihre Zustellung ist bis 2024 geplant.

Quantron ist Plattformanbieter und Spezialist für nachhaltigen Personen- und Gütertransport. Das Unternehmen bietet mit Quantron-as-a-Service ein OEM-offenes 360-Grad-Ökosystem.

Allein in den USA wird der Bedarf an schweren Brennstoffzellen-Lkws (FCEV) bis 2030 auf 300.000 Fahrzeuge geschätzt.

„Wir unterstützen mit unserem Beitrag von 500 schweren FCEV-Trucks das in Summe 8-Mrd.-US-Dollar-schwere Wasserstoff-Programm, das durch Präsident Bidens Bipartisan Infrastructure Law finanziert wird, und freuen uns, hier als Speerspitze dazu beitragen zu können, dass Unternehmen und Gemeinden im ganzen Land von Investitionen in saubere Energie und Wasserstoff profitieren“, so der Quantron-CEO Michael Perschke.

