Wasserstoff: 1 Projekt und 2 gute News zur Clean Logistics-Aktie und Plug Power-Aktie

Grüner Wasserstoff kann nur dort produziert werden, wo große Mengen erneuerbarer Energien zur Verfügung stehen. Deshalb befinden sich viele aktuelle Projekte in der Nähe von Offshore-Windparks. Die Niederlande sind dafür ein gutes Beispiel.

ScottishPower plant Wasserstoff-Projekt

Doch auch in Großbritannien entstehen viele Offshore-Windparks und in den Häfen entsprechende Wasserstoff-Produktionsanlagen. Die Iberdrola (WKN: A0M46B)-Tochter ScottishPower plant nun im Hafen von Felixstowe den Bau einer 100-Megawatt-Anlage. Sie soll nach Fertigstellung täglich bis zu 40 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren, der 1.300 Wasserstoff-Lkws versorgen könnte.

Der Betrieb ist später auf mehrere Hundert Megawatt erweiterbar und soll die Industrie, den Verkehr und den Hafen möglichst emissionsfrei gestalten. ScottishPower untersucht aber auch Exportmöglichkeiten und die Produktion von grünem Ammoniak und Methanol.

Clean Logistics mit Mega-Auftrag

Die Clean Logistics (WKN: A1YDAZ)-Aktie haben viele Anleger bisher nicht auf dem Zettel gehabt. Dies wird sich nun wahrscheinlich ändern. Kurze Zeit nach der Vorstellung seines Brennstoffzellen-Lkws erhielt das Unternehmen nun einen Großauftrag. Die GP Joule Gruppe hat mit Clean Logistics einen Rahmenvertrag zum Kauf von 5.000 Wasserstoff-Lkws getroffen.

Das Gesamtvertragsvolumen liegt im unteren einstelligen Mrd.-Euro-Bereich. Clean Logistics wird die Fahrzeuge zwischen 2023 und 2027 ausliefern.

Bisher baute Clean Logistics Verbrenner-Lkws auf Wasserstoff-Antrieb um. Zukünftig produziert das Unternehmen auch neue Brennstoffzellen-Lkws. Durch die Übernahme des niederländischen Lkw-Herstellers GINAF sieht sich Clean Logistics hervorragend positioniert, um innerhalb der Unternehmensgruppe die eigenständige Produktion von Lkws und Bussen mit emissionsfreiem Wasserstoffantrieb deutlich hochzufahren.

Durch die Übernahme von GINAF verfügt Clean Logistics über eine Konzerngesellschaft mit dem Status eines eigenständigen Produzenten mit den entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen von eigenen Fahrzeugen in Europa.

Plug Power profitiert gleich zweimal

Dem amerikanischen Wasserstoff-Unternehmen Plug Power (WKN: A1JA81) kommt zukünftig das beschlossene milliardenschwere US-Klimaabkommen zugute. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen zuletzt einen weiteren Auftrag.

So hat New Fortress Energy (WKN: A2PDNK) Plug Power als Partner zum Bau einer 120-Megawatt-Anlage ausgewählt. Sie soll in der Nähe von Beaumont (Texas, USA) entstehen und auf bis zu 500 Megawatt skalierbar sein. Die mögliche Produktionskapazität liegt bei bis zu 50 Tonnen grünem Wasserstoff täglich. Als Abnehmer kommen die örtliche Industrie und der Schwerlastverkehr infrage.

Plug Power liefert die benötigten PEM-Elektrolyseur-Technologie und entsprechende Ausrüstung. New Fortress Energy plant weitere Projekte, sodass Plug Power mit Folgeaufträgen rechnen kann.

„Wir freuen uns über diese Vereinbarung, die den Beginn unserer Zusammenarbeit mit Plug markiert, einem führenden Unternehmen im Bereich der Elektrolyse-Technologie, das unsere Vision von der Rolle des Wasserstoffs bei der Beschleunigung einer sauberen und sicheren Energiewende auf der ganzen Welt teilt“, so der New Fortress Energy-CEO Wes Edens.

Der Artikel Wasserstoff: 1 Projekt und 2 gute News zur Clean Logistics-Aktie und Plug Power-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022