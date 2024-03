Wasion Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was sich auch in der Aktienbewertung von Wasion widerspiegelt. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingestuft, da das Stimmungsbarometer an drei Tagen auf grün stand und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An einem Tag war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen haben sich Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen Wasion ausgetauscht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Wasion im vergangenen Jahr eine Rendite von 91,69 Prozent erzielt, was 111,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -19,12 Prozent, und Wasion liegt aktuell 110,81 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auch hier insgesamt als "Gut" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite von 5,96 % liegt Wasion 0,38 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wasion liegt derzeit bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,67 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 78 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 52. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auch auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.