Washtec Aktie: Was für ein Erfolg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Washtec liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,32 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 55 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, der momentan bei 33 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

In den letzten zwei Wochen wurde Washtec von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die allgemeine Anleger-Stimmung rund um den Wert war größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche ergibt sich eine Performance von 3,04 Prozent in den letzten 12 Monaten, während der Durchschnitt bei 6,25 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Underperformance von -3,21 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite von Washtec um 1,78 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Washtec-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt kann Washtec also auf Grundlage des KGV, der Anleger-Stimmung, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse mit einer "Gut"-Bewertung versehen werden.

