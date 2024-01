Washtec Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Washtec wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Washtec für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Washtec für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Neutral"-Einstufung. Damit ist Washtec insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Washtec beträgt aktuell 60,87 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 68,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Washtec insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 35,12 EUR mit dem aktuellen Kurs (31,75 EUR) eine Abweichung von -9,6 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,31 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Sollten Washtec Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Washtec jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Washtec-Analyse.

Washtec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...