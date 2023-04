Washtec Aktie: Kursverlauf und Prognosen - Was Sie wissen sollten

Die Washtec Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 6.91 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1.85 Prozent unterdurchschnittlich ist. Trotzdem ist die Differenz zum Durchschnitt von 73.23 Prozent nicht allzu groß, wodurch sich die Aktie in einem akzeptablen Korridor bewegt und somit eine “Gut” Einschätzung seitens der Redaktion erhält.

Im Detail zeigt sich bei Washtec ein stabiler Aufwärtstrend, mit einem Anstieg des Gewinns pro Aktie um durchschnittlich 12.8% in den letzten fünf Jahren sowie einer hohen Eigenkapitalrendite von etwa 13%. Der Umsatz legte gleichzeitig um rund 3% pro Jahr zu, was auf eine solide geschäftliche Entwicklung hindeutet.

Trotz einer niedrigeren Dividendenrendite als dem Schnitt der Branche scheint Washtec aufgrund seiner soliden Geschäftsentwicklung und starken...

Finanztrends Video zu WashTec



mehr >