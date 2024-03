Washtec Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Washtec war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Es gab einen Tag, an dem das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Aktuell zeigen die Anleger jedoch vor allem Interesse an positiven Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Washtec liegt mit einem Wert von 16,85 deutlich unter dem Branchenmittel in der Kategorie "Maschinen", was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 65,83, was einem Abstand von 74 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Washtec mit 38,3 EUR derzeit um +10,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +13,08 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft wird.

Mit einer Dividendenrendite von 6,75 Prozent liegt Washtec 3,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Kategorie "Maschinen", der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2% aufweist. Daher wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Washtec-Analyse vom 26.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Washtec jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Washtec-Analyse.

Washtec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...