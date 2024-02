Washington Real Estate Investment Aktie: Der Knaller!

Die Elme Communities-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt einem Analysten bewertet. Dabei fiel die Einschätzung neutral aus. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 30,49 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 14,56 USD um +1,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Abweichung vom gleitenden Durchschnitt -1,95 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls eher neutral, wobei in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.