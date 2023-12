Washington Real Estate Investment Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Elme Communities bei 21,94, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Elme Communities daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Elme Communities als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 19 USD, was einer Erwartung in Höhe von 28,81 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Elme Communities von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Die Aktie von Elme Communities zeigt eine erhöhte Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität deutet auf eine starke Aktivität hin und erfordert daher eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut" bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Elme Communities in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

