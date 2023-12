Washington Real Estate Investment Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Elme Communities-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 15,52 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 14,71 USD liegt. Dies bedeutet einen Abstand von -5,22 Prozent. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 13,5 USD, was einer Differenz von +8,96 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich basierend auf beiden Zeiträumen eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger bei Elme Communities ist laut Diskussionsforen und Meinungspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die hauptsächlich negative Themen betrafen. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Analysten bewerten die Elme Communities-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Updates der Analysten aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 19 USD, was einem Aufwärtspotential von 29,16 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Elme Communities zeigt einen Wert von 18,75, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 39,07 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.