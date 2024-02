Washington H Soul Pattinson&Co Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmung und Diskussion über die Washington H Soul Pattinson &-Aktie hat sich in den letzten Wochen verschlechtert. Die Diskussionsintensität nahm ab und das Interesse der Anleger ließ nach. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In sozialen Medien wurde jedoch in den letzten zwei Wochen besonders positiv über das Unternehmen diskutiert. Positive Themen dominierten die Diskussion an acht Tagen, während an nur zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch aktuell zeigen sich die Anleger positiv gestimmt, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der Kurs der Aktie liegt um +2,34 Prozent über dem GD200 und um +1,78 Prozent über dem GD50.

Zusammenfassend erhält die Washington H Soul Pattinson &-Aktie sowohl aufgrund der Stimmung der Anleger als auch der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.