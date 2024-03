Washington H Soul Pattinson&Co Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Washington H Soul Pattinson &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 33,18 AUD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 35,4 AUD, was einem Unterschied von +6,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 33,81 AUD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,7 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Washington H Soul Pattinson &-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 43,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 36,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen zur Washington H Soul Pattinson &-Aktie in den vergangenen Wochen. Aufgrund dieses Signals wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für Washington H Soul Pattinson & eine mittlere Aktivität bei der Diskussion, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verläuft laut Messung kaum verändert, wodurch sich ein Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild ergibt.