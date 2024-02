Washington Federal Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wafd liegt bei einem Wert von 8. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (KGV von 16,57) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 50 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Wafd daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wafd verläuft aktuell bei 27,95 USD. Das bringt der Aktie die Einstufung "Neutral" ein, da der Aktienkurs selbst bei 28,21 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,93 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Wafd-Aktie mit einem Niveau von 30,44 USD um -7,33 Prozent niedriger, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Die Marktteilnehmer zeigten sich in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wafd, wie in der Diskussion in den sozialen Medien deutlich wird. Es gab insgesamt sieben positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung für Wafd in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.