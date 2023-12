Washington Federal Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Analystenbewertung für die Aktie von Wafd ist neutral. Von insgesamt 18 Analysten wurde die Aktie als neutral bewertet, wobei keine positiven oder negativen Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Empfehlung für Wafd aus dem letzten Monat ist ebenfalls neutral, und Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 32 USD. Dies entspricht einer neutralen Einstufung, da der aktuelle Schlusskurs bei 32,01 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wafd ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde ebenfalls positiv über Wafd diskutiert, was insgesamt zu einer guten Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Aus technischer Sicht wird die Aktie von Wafd positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 27,93 USD, und der aktuelle Kurs der Aktie (32,01 USD) liegt um +14,61 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 26,9 USD entspricht einer Abweichung von +19 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) wird die Aktie von Wafd als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,64 ergibt sich ein Abstand von 52 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,95, was zu einer guten Empfehlung auf fundamentalen Basis führt.